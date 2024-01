Come racconta La Gazzetta dello Sport, salvo sorprese sarà Kenanad affiancare Dusandal primo minuto nel match di domenica tra, dopo la panchina contro l'Empoli che non ha pagato alla luce dell'espulsione di Arek Milik. Rispetto infatti a Federico, che comunque dovrebbe tornare a disposizione di Massimiliano Allegri, il giovane turco tiene più la palla e cerca meno la profondità, ma soprattutto ha già dimostrato di poter essere un ottimo compagno di attacco per il serbo, in grande spolvero e pronto a dare il suo contributo anche nel Derby d'Italia.