La Juventus si prepara alla sfida contro il Bologna questa sera che vale il terzo posto in classifica. Sarà la prima delle due gare che Paolo Montero affronterà alla guida della prima squadra bianconera. Il tecnico non rivoluzionerà la squadra, anzi. La Juve che scenderà in campo sarà ancora disegnata con il 3-5-2, modulo di riferimento per tutta la stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport però, c'è un ballottaggio a centrocampo. Miretti infatti insidia il posto a Mckennie. Non si toccano invece Adrien Rabiot e Manuel Locatelli, che torna dalla squalifica che lo ha costretto a saltare la finale di Coppa Italia.