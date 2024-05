Un nuovo organo per controllare i conti della Serie A?

Stando a La Gazzetta dello Sport, il Governo italiano sta lavorando per la realizzazione di un organo chiamato a controllare i conti delle società di calcio (ma non solo), che prenderebbe il nome die porterebbe cambiamenti drastici nell'organizzazione dello sport italiano, andando a sostituire la Covisoc.Giunto a conoscenza dell'iniziativa, il presidente della FIGC Gabrieleha convocato d'urgenza per lunedì alle 18.00 i presidenti delle componenti federali. Primo perché - citando la rosea - rivendica il. Secondo perché questo progetto, che al momento ha ancora diversi punti da chiarire, di fatto toglierebbe al Consiglio federale la possibilità di decidere - ovviamente sulla base dei codici interni - chi abbia modo di iscriversi ai campionato, decisione su cui la nuova Agenzia avrebbe potere vincolante. Si tratterebbe di un, con sede a Roma, posto sotto la vigilanza di Palazzo Chigi o del Ministro dello Sport, consuddivisi tra gli stessi club controllati. Il testo dell'articolo che porterebbe alla nascita dell'Agenzia potrebbe essere inserito a breve all'interno di un provvedimento governativo per poi attuarsi tra circa un anno.