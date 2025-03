Gazzetta - Tudor subito, poi Conte o Pioli: il piano della Juventus

Getty Images

Lasta cambiando pelle tra presente e futuro: le decisioni prese sul momento infatti non avranno ripercussioni solamente sulle prossime settimane ma anche su ciò che potrà succedere a partire da giugno. Intanto, la prima scelta, ovvero la separazione con, che non avverrà a fine stagione né dopo Juventus-Genoa ma già ora. L'esonero è previsto nelle prossime ore, prima il club dovrà risolvere i tecnicismi.Poi, la seconda scelta forte, ovvero chi sostituisce Thiago Motta e ormai c'è solo un nomeil tecnico croato prenderà il posto dell'ex allenatore del Bologna anche se in un primo mento sembrava poter essere Roberto Mancini ad approdare in bianconero. Il contratto di Tudor sarà però breve; il croato di fatto arriverà come traghettatore.

Conte o Pioli in estate per la Juventus

Secondo la Gazzetta dello Sport, questo è il piano della Juventus: "Un traghettatore per il finale di stagione, in modo da non precludersi in partenza la chance di arruolare in estate uno tra Antonio Conte (Napoli) e Stefano Pioli (Al- Nassr)". Conte e Pioli sarebbero quindi due dei profili in cima alla lista per la prossima stagione. Entrambi sono sotto contratto anche se l'ex allenatore del Milan potrebbe liberarsi a breve. Il tecnico del Napoli invece ha un contratto triennale fino al 2027. Il suo arrivo è stato ufficializzato circa nove mesi fa, dopo aver lasciato il Tottenham nel marzo 2023.