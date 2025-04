Gazzetta - Tudor prova Kolo Muani: la possibile scelta verso il Parma

2025 Getty Images



Juventus, le soluzioni senza Koopmeiners e Yildiz

Laalla Continassa continua a preparare la sfida di campionato in programma domani sera allo stadio Tardini contro il Parma. Il tecnico Igor Tudor sta sperimentando in vista della sfida data l'assenza probabile di Teuncome annunciato ieri da Tudor in conferenza stampa . Chi invece potrebbe andare in panchina è Kenanma ad oggi sembra difficile vederlo dal primo minuto in quanto non ancora al meglio. Come farà Tudor quindi senza i due trequartisti che lo hanno portato alla vittoria contro il Lecce?



Possono giocare insieme Kolo Muani e Vlahovic?



Kolo, Vlahovic ed il problema comune

Tudor infatti alla Continassa sta provando Randal. L'attaccante francese arrivato a gennaio dal PSG era sparito dai radar con l'arrivo del tecnico croato, invece stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport è tornato ad essere provato nella formazione titolare in allenamento.Sembra infatti che l'esperimento di ieri sia stato quello di schierare insieme Kolo Muani e Dusan Vlahovic che con Tudor è una pedina chiave. Oggi però l'allenamento sarà decisivo per capire quali siano le condizioni di Kenan Yildiz e capire se potrebbe ottenere una maglia da titolare qualora le sue condizioni di salute fossero ottimali.Kolo Muani e Vlahovic condividono un problema comune: entrambi non segnano da tanto tempo. Domani saranno ben 130 i giorni da cui non segnano, sommandoli. Nello specifico sono 57 per quanto riguarda Dusan e 73 per quanto riguarda Randal. Che quella di domani possa essere la partita del ritorno?





