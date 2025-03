Gazzetta - Tudor alla Juventus per nove partite: niente Mondiale per Club? La strategia

Getty Images

Sono ore decisive in casa Juventus, sono le ore che porteranno ormai con ogni probabilità all'addio di. La storia tra il club bianconero e l'allenatore italo-brasiliano è di fatto conclusa. Nella serata di ieri c'è stata l'accelerata su questo fronte, con il club che ha deciso di anticipare i tempi senza aspettare la fine della stagione o, come inizialmente previsto, la gara con il Genoa e il mese di aprile.Una settimana fa la Juventus perdeva a Firenze per 3-0 e Cristiano Giuntoli si presentava ai microfoni per confermare Thiago Motta.. Giuntoli, scrive la Gazzetta dello Sport, dopo essersi confrontato internamente a tutti i livelli, ha maturato la decisione di correre ai ripari subito, ma senza impegnarsi per il futuro. Tradotto, si legge, un traghettatore per il finale di stagione, in modo da non precludersi in partenza l

Per questo alla fine è stato preferito Tudor a Roberto Mancini, che avrebbe voluto garanzie diverse sul futuro e la permanenza anche nella prossima stagione. Per il tecnico croato quindi una missione intensa ma breve. Rimangono nove giornate di campionato, dove la Juventus dovrà provare a conquistare il quarto posto, che inizierà il 15 giugno negli Stati Uniti.La stagione infatti non si concluderà con la fine del campionato per i bianconeri che voleranno oltreoceano per la nuova competizione organizzata dalla Fifa. L'intenzione della Juventus, riferisce il quotidiano, è provare6, che, come riportato prima, vede in lista profili come Conte e Pioli. Ma anche lo stesso Mancini potrebbe tornare ad essere valutato per il futuro.Per tutti questi motivi, la Signora nelle ultime ore ha cambiato marcia, passando dall'idea Mancini a Tudor. "Giuntoli ha ballato tra piano A e B tenendosi come paracadute finale la soluzione di affidarsi a uno dei tecnici già in organico, da Francesco Magnanelli (Juventus Under 19) a Massimo Brambilla (Juventus Next Gen, la seconda squadra)", soluzioni comunque sempre secondarie perché l'idea del club era comunque sostituire Thiago Motta con un profilo diverso.