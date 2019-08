L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport non ha usato mezzi termini per riferirsi alla partita amichevole tra Triestina e Juventus di questa sera, parlando in particolare dell'ultimo precedente tra le due squadre allo stadio Nereo Rocco: "La Triestina ha già venduto quasi 15.000 biglietti, per uno stadio che può arrivare a 25.000. Attese nuove vendite in giornata e meno polemiche rispetto al 2006: a ottobre, in B, la Juve vinse 1-0. Gol di Cristiano Zanetti e proteste per un gol annullato alla Triestina".