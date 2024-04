In questi anni, come scrive La Gazzetta dello Sport, la sua è diventata una presenza abbastanza abituale allo stadio Olimpico Grande Torino. E questa sera non si perderà il derby della Mole da uno degli sky-box dall’alto della tribuna: l’ex calciatore ed allenatore dellaAntoniosarà allo stadio, mentre impazzano le voci sul suo futuro che in molti vedono proprio sulla panchina bianconera, al posto di Massimiliano Allegri ( per quanto non tutti i tifosi sembrino entusiasti all'idea ). Tra le presenze vip, ci sarà il granata Piero Chiambretti.