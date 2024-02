Come racconta La Gazzetta dello Sport, allasempre in cerca di un rinforzo per il centrocampo è stata anche proposta, tramite i soliti intermediari, l'opzione Tonia zero. Tuttavia, non c'è nessuna trattativa in corso: anzi, in questo momento il 35enne tedesco sta valutando il prolungamento di un anno con il. Per i bianconeri, comunque, il principale obiettivo per la mediana resta Keun: se si liberasse spazio in rosa, poi, non sarebbe da escludere l'ingaggio di un ulteriore giocatore come Lewis Ferguson o Pierre-Emile Hojbjerg, nei radar da tempo.