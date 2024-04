"Quanto più è salito il Bologna bello e spumeggiante degli ultimi tempi, tanto più è calata la Juve, spesso irriconoscibile e con la vittoria che è diventata un evento raro: Motta ora crede nel sorpasso che vale il terzo posto", scrive la Gazzetta dello Sport. "Un lungo duello a distanza prima del “climax” – il picco, l’apice – calendarizzato alla penultima giornata quando la Juventus giocherà al Dall’Ara (19 maggio). Perché l’idea c’è, piace. In città ricordano il “fattaccio” Di Bello del 27 agosto scorso, gara dello Stadium, quando una “roncolata” di Illing jr a Ndoye fu definita erroneamente non-rigore: prendere la Juve (oggi 2 punti più in alto) per Bologna sarebbe una sorta di chiusura di un cerchio."