Gazzetta - Thiago Motta rivoluziona la Juve: cambio modulo e difesa a tre contro la Fiorentina? Chi gioca e chi va in panchina

Getty Images

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport,sarebbe pronto a rivoluzionare lain occasione del match che vedrà i bianconeri scendere in campo oggi, con calcio d'inizio alle ore 18.00, contro lanel match valevole per la giornata numero 30 del campionato diUna partita di fatto cruciale per i bianconeri, chiamati a difendere il quarto posto dagli assalti di Bologna, Lazio, della stessa Fiorentina, ma anche di Roma e Milan, così come per Thiago Motta che, in terra toscana, si gioca di fatto il proprio futuro sulla panchina bianconera, ad una settimana di distanza dal tremendo ko casalingo contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Juve con la difesa a tre?

La probabile formazione della Juventus

In altre parole, la posta in palio allo Stadio 'Artemio Franchi' è molto alta. Un'occasione da non fallire, con il destino nelle proprie mani, per provare a salvare l'ultimo obiettivo rimasto, ovvero il piazzamento Champions. In quello che ha tutti i connotati del bivio stagionale, però, Thiago Motta sarebbe tentato di mettere in atto un'autentica rivoluzione per quanto concerne l'impianto di gioco bianconero, con scelte inedite ed esclusioni piuttosto importanti.Secondo Gazzetta, infatti, Thiago Motta starebbe seriamente pensando di presentarsi a Firenze con il 3-5-2. Per il tecnico bianconero si tratterebbe di uno scenario per certi versi clamoroso, dopo una stagione intera nella quale è sempre rimasto ancorato ai principi del 4-2-3-1, destinato a sfumare in alcuni momenti in un 4-1-4-1 o in un 4-3-3. La difesa a tre, invece, andrebbe a rappresenta un qualcosa di inedito per quanto concerne la Juventus targata Motta. Logica conseguenza di tale scelta, se mai verrà confermata, riguarda poi le scelte di formazione, con l'allenatore bianconero che potrebbe avere in serbo qualche moss a sorpresa e, allo stesso tempo, ricorrere a qualche esclusione eccellente dall'undici titolare.Se sarà dunque confermato lo switch al 3-5-2, la Juventus dovrebbe scendere in campo con il pacchetto difensivo a tre composto da Lloyd Kelly al centro del reparto, con Pierre Kalulu e Renato Veiga ad agire da braccetti, mentre Gatti partirà inizialmente dalla panchina. A centrocampo, in cabina di regia ci sarà Manuel Locatelli, con Teun Koopmeiners e Khephren Thuram ad agire da mezzali. Capitolo esterni: Timothy Weah agirà sul binario di destra, con Weston McKennie ad agire sul versante mancino. Il tandem d'attacco vedrà invece Randal Kolo Muani affiancato da Nico Gonzalez. Si prospetta, dunque, un'iniziale panchina sia per Kenan Yildiz che per Dusan Vlahovic.