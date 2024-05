Un'altra grande prestazione del Bologna che supera il Napoli allo stadiocon un netto successo per 2-0. E il merito è tanto di Thiago Motta, capace ancora una volta di sconfiggere una big. Questo il commento in pagella della Gazzetta dello Sport sul tecnico rossoblù: "Si è preso la Champions vincendo in casa di Atalanta, Lazio, Roma e Napoli. La forza del coraggio e delle idee. Cambia volto alla squadra, che si trova comunque a memoria. Lavoro enorme." Con la vittoria di ieri infatti, il Bologna è ad un passo dalla qualificazione. Se tra Roma e Atalanta finisse in pareggio, i rossoblù sarebbero in Champions matematicamente a due giornate dalla fine.