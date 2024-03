Thiago Motta può restare a Bologna: le ultime notizie



I numeri di Thiago Motta a Bologna

La possibilità che, se non addirittura impossibile, a molti. Ne scrive Gazzetta: il tecnico del Bologna, il cui contratto scade a giugno, è stato associato a diverse squadre in Italia e all'estero, dalla Juventus al Milan, dal PSG a club portoghesi o della Premier League.Certamente Thiago è riuscito a creare un rapporto unico e coeso con la sua squadra, un'unione che ha consolidato un gruppo non solo solido, ma anche focalizzato sul "thiagomottismo imperante": nel giocare, nel mettere in campo il proprio calcio, nel rimanere sempre concentrati e nel sviluppare le proprie idee anche quando le cose sembrano andare male. Le celebrazioni collettive sono la testimonianza più fedele di questo legame, sia tra i giocatori che in panchina.Il punto di svolta è arrivato durante Inter-Bologna, quando i nerazzurri erano in vantaggio per 2-0 dopo un quarto d'ora: le certezze avrebbero potuto crollare, ma Thiago, dalla panchina, ha inviato un messaggio chiaro,. Il risultato finale è stato di 2-2 e forse è stato proprio quello il "Big Bang".Da quando è arrivato nel settembre del 2022, Thiago ha ottenuto 102 punti totali e oggi, a 9 partite dalla fine, ha gli stessi 54 punti ottenuti alla fine della scorsa stagione. Bologna lo adora, come dimostrano i 300 tifosi presenti a Casteldebole ad attendere il ritorno della squadra da Empoli e la raccolta di firme per farlo restare. L'affetto della città, il desiderio di vivere la Champions League con il proprio calcio e la volontà di non smantellare una squadra competitiva potrebbero convincerlo a rimanere, magari per vedere come si comporta la sua "macchina infernale" in un circuito europeo per bolidi.