Lo staff di Thiago Motta per la Juventus

La sceneggiatura di questa penultima giornata di campionato sembra scritta dal diavolo o da un burlone.(appuntamento domani sera, con ilpraticamente esaurito) si affrontano proprio mentre Thiago Motta è in viaggio da Bologna a Torino, senza confermare nulla.È evidente che la Juve pensi a, ma tutto è ancora incerto: niente di firmato, niente di deciso, anche se le voci che lo collegano alla Juve si fanno sempre più insistenti. Joeyè convinto di poter persuadere Motta a restare. Quando Motta dice "lo comunicheremo" si riferisce a una decisione congiunta che verrà annunciata. Intanto, Giuntoli sta già lavorando sul futuro della Juventus.Di certo,porterebbe con sé allai suoi "magnifici sei," ovvero lo staff con cui lavora in perfetta sintonia da tempo e che ha assemblato nel corso della sua carriera. I suoi vice sono due: per la parte atletica, c'è Simon Colinet, che conosce dai tempi del PSG, dove era il terzo preparatore atletico e che durante gli allenamenti urla indicazioni più di tutti; per la parte tattica, c'è Alexandre Hugeux , il suo vice tattico, a cuisi avvicina durante le partite., che allenava il Lione Under 19 femminile prima di unirsi a Thiago in Liguria, si era già fatto notare all'Under 19 del PSG. Ha sostituito Thiago in panchina due volte, vincendo sempre: una volta ai tempi dello Spezia e un'altra contro il Sassuolo guidando il Bologna.Tra i magnifici sei c'è anche, cognato di Thiago, sposato con la sorella del tecnico. Insieme ad, conosciuto al Genoa, formano i match analyst che seguono le partite dalla tribuna. I due preparatori dei portieri sono Alfred Dossou Yovo, noto in Francia per aver contribuito alla crescita di Mike Maignan, Areola e Louchet, e Iago Lozano, un argentino di 28 anni, tifoso del Newell's, che ha iniziato ad allenare i portieri nel 2018 al Villarreal dopo aver giocato come portiere nella terza divisione spagnola.