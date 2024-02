La, qualora si separasse da Massimiliano Allegri, corteggerebbe l'attuale tecnico del Bologna. Stando a quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport però la Vecchia Signora non sarebbe la sola a corteggiare il tecnico del club emiliano. In pole ci sarebbero proprio gli emiliani che vorrebbero offrire al loro allenatore un rinnovo contrattuale. A loro vanno aggiunti in Italia il Milan ma all'estero Barcellona, Paris Saint Germain e negli ultimi giorni si sarebbe aggiunto alla lista delle pretendenti anche il Porto. Il futuro di Thiago Motta però al momento è ancora in bilico. Tutto si deciderà nei prossimi mesi.