Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Cesareha detto la sua sue sulla possibilità di vederlo dalla prossima stagione sulla panchina della. Ecco il suo commento: "La Champions per ilcome uno scudetto vinto? Sì, sarebbe un qualcosa di storico. Sarei contento per Thiago. A inizio stagione l’avevo indicato come l’allenatore emergente più interessante. Il Bologna è l’unica squadra italiana che non ha un sistema rigido: Thiago mantiene la fantasia dei giocatori, che infatti esprimono grande felicità in campo. Avrà l’imbarazzo della scelta. Vederlo sulla panchina della Juventus non mi stupirebbe".