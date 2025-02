Gazzetta - Thiago Motta sotto esame e in discussione dopo l'eliminazione della Juventus

AFP or licensor

Cambia il futuro di Thiago Motta dopo l'eliminazione in Champions?

A febbraio il primo "verdetto" della stagione e il primo grande obiettivo non centrato dallala cui eliminazione ai playoff di Champions League è anticipata rispetto ai piani del club. La società infatti aveva messo gli ottavi come traguardo da raggiungere, a livello sportivo ma ancora di più economico, considerando che passare al turno successivo significava oltre 11 milioni di euro in più nelle casse bianconere.Quando esci dalla Champions, soprattutto in questo modo, è necessario fare il punto della situazione e analizzare in maniera approfondita le ragioni dell'eliminazione e perché non è stato raggiunto l'obiettivo fissato.. Basti pensare al primo addio di Massimiliano Allegri, che arriva in gran parte per la delusione di non essere andati oltre ai quarti di finale. Ma anche per Andrea Pirlo e Maurizio Sarri, l'eliminazione agli ottavi ha inciso sull'esonero. La serata di ieri cambierà anche il futuro di Thiago Motta

Juventus, Thiago Motta sotto esame

"Scuro in volto, deluso e arrabbiato. E adesso anche sotto esame per il futuro. Un Thiago Motta così si è visto raramente. La fotografia del tecnico a fine partita la dice lunga sul fallimento della missione olandese", scrive la Gazzetta dello Sport, che aggiunge: "Un naufragio pericoloso, anche dal punto di vista dello spirito e della cattiveria agonistica.Thiago conosce il mondo del calcio ed è il primo a saperlo".Contano i risultati, si sa, e fin qui non sono stati quelli immaginati. Oltre al "fallimento" dell'obiettivo in Champions, c'è stata l'eliminazione in semifinale di Supercoppa con il Milan e un percorso in campionato dove la Juventus si trova a lottare per il quarto posto con tante altre squadre. Ecco, il "disastro" più grande per i bianconeri sarebbe proprio non centrare neanche l'obiettivo in Serie A. Intanto le prime valutazioni, per tutti, compreso Thiago Motta.