Gazzetta - Il futuro di Thiago Motta: c'è anche il Manchester United



L'interesse della Juventus

Ci si interroga se la Harley Davidson acquistata daverrà spostata o meno. Si tratta di una questione che si intreccia con il destino del tecnico, che potrebbe continuare sui colli bolognesi oppure intraprendere nuove avventure a Torino, Manchester o in qualsiasi altra piazza della Premier League. Tuttavia, tutto dipenderà dalle vicende del campo, che determineranno le trattative e le opportunità di mercato.Ciò che è certo è che l'interesse nei confronti di Motta è palpabile, sebbene non siano ancora state prese decisioni definitive, come ribadito regolarmente dal suo agente. Bologna, Juventus, Premier League con l'opzione Manchester United, ma anche Spagna o Portogallo sono tutte possibili destinazioni per il giocatore.Il, che si è distinto nella Serie A come una squadra competitiva, ha ancora l'attenzione di Motta, che elogia la sua filosofia calcistica. La possibilità di competere ad alti livelli, nonostante le difficoltà iniziali, è un aspetto che lo affascina.La città di, che ha accolto Motta con affetto, spera che la sua permanenza possa continuare, magari plasmando una storia simile a quella dia Leverkusen, basata su un progetto condiviso e ambizioso. Tuttavia, il futuro rimane incerto, con la Champions League che potrebbe influenzare le decisioni del giocatore.La Juventus, attualmente guidata da, è interessata a, che potrebbe rappresentare un nuovo inizio per il club. Tuttavia, nulla è ancora definito, e le trattative rimangono in fase di speculazione, sebbene ci sia un interesse reciproco evidente.La situazione è simile anche per il Bologna, con un incontro decisivo in attesa di essere fissato e con il giocatore che desidera chiarezza e prospettive per il suo futuro. Tuttavia, l'amore e l'affetto che Motta ha ricevuto potrebbero giocare un ruolo significativo nelle sue decisioni.