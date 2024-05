Thiago Motta: il pensiero su Yilidz e Fagioli

manca solo la firma e l'annuncio ma non ci sono più dubbi su questo. E il tecnico sta già pensando alla Juve della prossima stagione. In particolare, come riferisce la Gazzetta dello Sport, Motta è incuriosito da due dei diamanti bianconeri potenzialmente più preziosi, ovvero Kenan Yildiz e Nicolò Fagioli.Come scrive il quotidiano infatti, Yildiz può percorrere la strada di Zirkzee e trasformarsi da talento in trascinatore. Mentre Fagioli, tornato in campo dopo i 7 mesi di squalifica per il caso scommesse, per tecnica, visione e abilità nel palleggio può sincronizzarsi velocemente con lo stile di gioco dell’ex tecnico del Bologna, scrive il quotidiano.