Detto fatto, promessa mantenuta per. Come aveva raccontato venerdì sera dopo l'ultima partita con il Bologna, il tecnico italo-brasiliano è partito incon la moglie in direzione di Barcellona, 832 chilometri di pensieri in libertà per salutare il padre e il fratello prima di raggiungere la sua famiglia in Portogallo. Motta, come racconta La Gazzetta dello Sport, ha comprato qualche mese fa una Harley Davidson, con cui spesso andava a Casteldebole e ogni tanto si inerpicava anche sui colli bolognesi. Per lui un periodo di vacanza prima di iniziare la sua nuova avventura alla, ma pare che l'annuncio ufficiale del suo approdo in bianconero arriverà solo a giugno inoltrato. A Torino, quindi, potrebbe sbarcare a inizio luglio, direttamente per il ritiro.