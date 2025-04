Gazzetta - Thiago Motta, il retroscena: Giuntoli voleva una difesa diversa

AFP or licensor

Cosa chiedeva Giuntoli a Thiago Motta per la difesa

Identità, aggressività, verticalità, Dna, semplicità: sono queste le parole chlave del vocabolario di, come scrive La Gazzetta dello Sport, arrivato alladopo l'esonero di Thiago Motta con l'etichetta di traghettatore (con un contratto di quattro mesi, Mondiale per Club compreso, che però si rinnoverà in automatico fino al 2026 in caso di qualificazione alla Champions League) ma con l'obiettivo ambizioso di trasformarsi nel risolutore.Il croato sta sicuramente beneficiando del lavoro fatto dal suo predecessore Motta nel primi otto mesi della stagione, ma contestualmente sta cercando di metterci tanto di suo. A cominciare dal modulo, con quella difesa a tre che - lo svela ancora la rosea -avrebbe già voluto vedere con il precedente tecnico, rimasto invece fedele al suo 4-2-3-1 con un integralismo che in fin dei conti non ha pagato. La scossa c'è stata, con una vittoria e un pareggio in due partite: ora la Juventus di Tudor dovrà dimostrare di essere sulla strada giusta per raggiungere quanto prima il traguardo di un piazzamento in Champions League, a cominciare da sabato sera quando ospiterà il Lecce per una gara, quella valida per la 32^ giornata di Serie A, assolutamente da non sbagliare.