Gazzetta - Thiago Motta e il gelo con i giocatori: i 9 episodi che hanno incrinato il rapporto

GATTI PERDE LA FASCIA

Ad inizio stagione il capitano designato da Thiago Motta è Federico Gatti, considerato il profilo ideale per caratteristiche e carisma per ricoprire quel ruolo. Nel giro di pochi mesi, però, l'azzurro viene degradato e la fascia diventa 'itinerante': il ruolo di capitano viene ricoperto, in alternanza, da sei giocatori, compreso McKennie che in estate era addirittura fuori rosa, fino ad arrivare a Locatelli, riconosciuto come l'attuale capitano. Gatti, invece, non la indosserà mai più.