Il calcio posizionale e il 2-7-2



Come applicarlo alla Juventus?

Thiagoha lasciato un segno indelebile a, dove ha costruito un vero capolavoro calcistico. Nella sua prima stagione, subentrando in modo drammatico a Mihajlovic, ha gettato le basi per la strepitosa cavalcata verso la Champions League. Ma quali sono i principi di gioco che potrebbe portare allaIl calcio posizionale di matrice guardiolana è la base del suo approccio, soprattutto per quanto riguarda terzini e esterni d'attacco. Tuttavia, è ibridato con elementi relazionali che coinvolgono tutta la fascia centrale, dai difensori ai tre mediani. Il sistema di gioco di riferimento è il 4-3-3, ma il migliordi Motta ricorda in qualche modo il favoleggiato 2-7-2, letto non in verticale ma in orizzontale. I "2" si riferiscono agli esterni (terzini e ali), mentre gli altri 7 giocatori, inclusi il portiere, si concentrano nel mezzo del campo.I difensori centrali hanno la libertà di avanzare con il pallone e "invadere" lo spazio, con un automatismo di copertura dei terzini che rimangono più arretrati. In mezzo al campo, i centrocampisti scambiano posizioni per liberarsi tra le linee, scambiare rapidamente e attaccare l'area, mentre il centravanti arretra per collegare il gioco. Il Bologna è una squadra che tende in avanti, sia in possesso che in fase di recupero.Questo nuovo approccio potrebbe rappresentare uno step mentale complicato per la Juventus, abituata a un gioco più conservativo. Tuttavia, a livello di rosa, la squadra bianconera sembra già attrezzata per adattarsi a questo stile di gioco.offrono varietà e capacità nel centrocampo, mentre giocatori comegarantiscono abilità nel gioco individuale e nei rientri sugli esterni. Inoltre, la presenza di Vlahovic come punta centrale potrebbe garantire una buona connessione nel gioco offensivo.Forse sarà necessario un lavoro supplementare, almeno all'inizio, per adattare i difensori alla nuova filosofia di gioco. Tuttavia, le intuizioni di Motta sanno sempre sorprendere, e con giocatori comea disposizione, il compito potrebbe diventare ancora più semplice.