Bologna, con la Champions cambia il futuro di Thiago Motta e Zirkzee?

Il Bologna avrà quest'oggi per l'ennesima volta la possibilità di superare - almeno momentaneamente - la Juventus al terzo posto.e vincendo contro il Napoli sarebbero certi, a prescindere dal risultato della Juve domani, di sfidare i bianconeri tra una settimana con la chance del sorpasso ad una giornata dalla fine del campionato. Ma,Considerando che le chiacchierate dirimenti dovranno essere fatte a obiettivi raggiunti o comunque chiari – e un incontro fra Thiago Motta e Joey Saputo chiarirà definitivamente progetti,"pesi"e misure - , nel frattempo Thiago vuole prendersi tutto: Champions League e magari anche il Bologna, club col quale il contratto – si sa – scadrà alla fine di questa stagione calcistica senza però che nessuno dica ancora che allungarlo sia impossibile, scrive la Gazzetta dello Sport.big e non big, e insomma il meglio del Continente si è messo a piazzare nel proprio mirino il tecnico italo-brasiliano.Il Bologna, l'Europa, quella "minore", l'ha già conquistata.Così la qualificazione sarebbe aritmetica e la partecipazione alla Champions aumenterebbe la volontà del club di non smantellare la rosa, potendo contare anche sul fascino di giocare la massima competizione europea.e forse conteranno anche gli ingaggi(inarrivabili, per il Bologna) che saranno proposti in Europa (clausola del Bayern compresa). Ma l'ossatura resterà la base dalla quale ripartire.