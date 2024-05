La Gazzetta dello Sport, nel suo pagellone di giornata, parla anche die del suo addio al, accompagnato da un po' di rancore: "Lasciarsi non è facile, non esistono le parole giuste", si legge sul quotidiano. "Thiago Motta ha comunicato al Bologna che non resterà: andrà alla, per legittime aspirazioni di crescita. Il club se lo aspettava e ha assorbito il colpo. La città ci è rimasta male e si sono sprecati i messaggi al veleno: ingrato, carrierista, non sai che cosa ti perdi. Il giorno prima eroe Champions, il giorno dopo. Riesumato il precedente di Gigiche nel 1990 lasciò il Bologna per la Juve: non finì bene, a Torino il suo calcio champagne non raggiunse neppure il livello di una spuma ginger. Motta è più scafato, però al primo Bologna-Juve prevediamo fischi".