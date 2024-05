Secondo La Gazzetta dello Sport, con il sempre più probabile approdo alladic'è un punto interrogativo che riguarda Dusan: non certo per il suo valore, ma perché i bianconeri stanno pensando di prendere Joshua. Privarsi del centravanti serbo sarebbe molto rischioso anche perché è giovane e destinato a migliorare molto e a segnare tanto. Però in 106 partite le squadre di Motta hanno schierato le due punte solo sei volte (tutte allo Spezia). Quindi l’eventuale convivenza con l'olandese andrebbe studiata in modo specifico. A meno di ricche offerte dall’estero, comunque, è improbabile che Motta voglia rinunciare a Vlahovic, la cui stagione è stata comunque positiva. E magari, inserito in un contesto più organizzato e offensivo, Dusan potrebbe fare il definitivo salto di qualità.