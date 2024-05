Thiago Motta-Juventus, le ultime

Il post Massimiliano Allegri alla Juventus c'è già ed è Thiago Motta. Come riporta la Gazzetta dello Sport, per lui è pronto un biennale con opzione per il terzo anno. Un allenatore giovane e dalle idee innovative che ha già dimostrato di saper creare valore, che ha ambizioni e curriculum.Thiago Motta, con cui c’è già l’intesa per un 2+1 (biennale più opzione per il terzo anno) a cifre decisamente più abbordabili rispetto a quelle che guadagna Max (circa 3,5 milioni di euro all’anno), è pronto a diventare il nuovo allenatore della Juventus. Intanto, il destino ha messo contro il tecnico e i bianconeri proprio nel prossimo match di campionato che si disputerà lunedì a Bologna.