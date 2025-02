Gazzetta - Thiago Motta, ora il futuro alla Juventus è a rischio: ha solo una speranza

AFP or Licensors



Juventus, Thiago Motta è a rischio?

. Questa è al momento la situazione dialla guida della Juventus. Il tecnico bianconero dopo l'eliminazione ai Playoff diieri sera è stato eliminato anche dalla Coppa Italia, questa volta ai quarti. Un'eliminazione che fa certamente male, dato il valore decisamente differente dell'avversaria, ma soprattutto che lascia spazio a valutazioni ed anche contestazioni.Le parole dell'allenatore della Juventus ieri sera hanno fatto tanto rumore. Quel "Provo vergogna" risuona ancora nelle orecchie dei tifosi. Gli stessi supporter che all'Allianz Stadium hanno fischiato la squadra e l'allenatore per il risultato ottenuto ma soprattutto per non aver lottato. A mancare è sembrata essere grinta, cuore ed unione di intenti verso un obiettivo che poteva essere davvero importante.Stando a quanto scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport la posizione di Thiago Motta alla guida della Juventus non sembra essere così salda. Infatti la Coppa Italia era un obiettivo stagionale ed è stato assolutamente non raggiunto con un tabellone che poteva essere agevole.Un buon Mondiale per Club in estate e raggiungere il quarto posto, diventati obiettivi minimi per salvare il salvabile. Poi, inevitabilmente, verranno fatte delle valutazioni. Ora Thiago però è inevitabilmente nel mirino e in discussione.





