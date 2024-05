Sono ore decisive per il futuro di Thiago Motta, che nei prossimi giorni comunicherà tutto insieme al presidente, Joey Saputo. Prima l'incontro con il Bologna in cui Saputo cercherà di convincere in tutti i modi l'allenatore a rimanere anche il prossimo anno. In particolare, secondo quanto riferisce la, il Bologna sarebbe pronto ad investire 100 milioni in tre anni. Così Saputo cerca di trattenere Thiago Motta, dando al tecnico anche una maggiore centralità nel progetto e peso decisionale sul mercato.