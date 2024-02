Tra i senatori a cui Massimiliano Allegri chiede una "mano" in questo momento difficile, c'è anche Szczesny. Il portiere polacco non ha avuto esitazioni a rimanere alla Juve anche senza Champions League. Anzi, Tek, come riferisce la Gazzetta dello Sport, è pronto a prolungare per spalmare andando incontro alla società. Szczesny ha un contratto fino al 2025 ed ha sempre confermato la volontà di rimanere a Torino. E' ormai una colonna portante dello spogliatoio; nell'ultimo trofeo vinto dalla Juventus, ovvero la Coppa Italia con Pirlo, c'era lui in porta.