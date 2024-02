Il viaggio in Italia di Bernd, Ceo di ', la società organizzatrice della Superlega, non sta procedendo come sperato. Secondo la Gazzetta dello Sport, è stato un vero fallimento. Tutti i club della Serie A incontrati hanno ribadito che non sosterranno la Superlega. Mantenere l'elevato standard della Serie A è una priorità per mantenere il campionato competitivo, e l'adesione alla Superlega sarebbe vista come un'azione che potrebbe compromettere questo obiettivo.Finora, Reichart ha raccolto pochi consensi. La sua unica opzione sembra essere il dialogo con la UEFA, ma anche questo è visto con scetticismo a Nyon. Le riunioni attualmente in corso tra leghe e club con A22 non sono ben viste dalla UEFA. Lunedì, nell'assemblea in via Rosellini, l'amministratore delegato Luigi De Siervo riporterà ai club l'esito del suo incontro con Reichart. Tuttavia, il comunicato diffuso mercoledì è chiaro: la Serie A è contraria alla nuova Superlega.