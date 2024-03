Tra i nomi che piacciono da tempo al Napoli c'è Sudakov dello Shakhtar. De Laurentiis ha provato a prenderlo già a gennaio, almeno stando alle dichiarazioni del club ucraino, che ha ammesso di aver rifiutato un’offerta da 40 milioni. Sudakov è nel mirino anche della Premier e probabilmente non si muoverà per meno di 50 milioni. Anche per questo il Napoli tiene viva la pista Ferguson del Bologna, tra i migliori centrocampisti di questo campionato. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport. Sia su Sudakov che su Ferguson, ci sono gli occhi anche della Juventus.