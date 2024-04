In passato, Adrienha spesso manifestato il desiderio di misurarsi prima o poi nella Premier League. Il richiamo del campionato inglese è comprensibile, tuttavia, la scorsa estate il centrocampista francese ha compiuto una scelta dettata soprattutto dal cuore, specialmente considerando il momento delicato del club, che era stato escluso dalle competizioni europee. Rabiot ha rinnovato il suo contratto con la Juventus per un altro anno, ottenendo solo un modesto aumento salariale.Per la, sarà complicato replicare un accordo simile sul lungo termine, che si aggira intorno ai 7,5 milioni di euro netti all'anno, per più stagioni consecutive. Rabiot, questa volta, non sarà disposto a accontentarsi di un rinnovo annuale. Potrebbe essere necessario un piccolo sacrificio da parte del giocatore stesso.Inoltre, bisogna considerare la possibilità (probabile?) di interessamenti da parte di altre squadre. In questo senso, bisognerà tenere d'occhio anche il, che potrebbe essere una delle destinazioni appetibili per Rabiot nel caso in cui decidesse di lasciare la Juventus.