La telefonata di Spalletti a Locatelli

Quello chenon ha trovato la forza di dire ai suoi compagni e amici, lo ha fatto intendere tramite i social media. Il centrocampista della Juventus ha preferito esprimere il suo stato d'animo attraverso una storia su Instagram: una pagina completamente nera, simile al suo umore attuale.Delusione e amarezza si mischiano in questo momento difficile per lui.La notizia della non convocazione in Nazionale è stata anticipata ada una telefonata di Luciano, il quale ha voluto comunicargli la decisione prima di renderla pubblica. Manuel non si aspettava questa notizia e ne è rimasto profondamente colpito. Si era preparato per difendere il titolo di campione d'Europa conquistato nell'estate del 2021 con la Nazionale italiana, e pensava di essere incluso nella lista dei 30 giocatori.Non vedere il proprio nome tra gliè stata un colpo duro per, soprattutto dopo un periodo complicato con la Juventus. Nonostante il suo impegno e sacrificio in campo, ha ottenuto solo un trofeo, la Coppa Italia, in tre anni. Questa mancata convocazione rappresenta una ferita dolorosa per lui, che aveva grandi speranze di poter rappresentare il suo Paese in una competizione così prestigiosa.