Alla fine della stagione, Matiastornerà alla, ma la sua permanenza non è garantita. Gli estimatori, sia in Italia (con l'Atalanta in prima fila) che all'estero (in particolare in Premier League), aumentano costantemente, e la Juventus potrebbe valutare di cedere il giocatore se arrivasse un'offerta ritenuta adeguata, stimata intorno ai 30-35 milioni di euro, per realizzare una significativa plusvalenza e reinvestire sul mercato. Questo scenario crea divisione tra i tifosi bianconeri. Il ritorno di Soulé allo Stadium oggi sarà emozionante, come lo sono stati gli abbracci con ex compagni e Allegri all'andata. I tifosi sperano che l'argentino non brilli troppo oggi, ma è evidente che Soulé è determinato a farsi notare, sia per restare alla Juventus, come sperano molti, o per cercare fortune altrove.