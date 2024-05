Matiasnon è solo un talentuoso calciatore, ma sembra anche destinato a diventare il successore di un grande nome come Paulo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'argentino, attualmente in prestito al Frosinone ma di proprietà della Juventus, è stato inserito nella lista dei possibili sostituti della "Joya" alla Roma.Sebbene Dybala sembri ancora saldamente legato alla maglia giallorossa, il suo futuro potrebbe essere influenzato dalla mancata qualificazione alla Champions League. E in caso di eventuali cambiamenti,emerge come uno dei favoriti per prendere il suo posto. Il giovane argentino ha impressionato nel corso di questa stagione con il Frosinone, dimostrando il suo valore con 38 presenze tra Serie A e Coppa Italia, e mettendo a segno ben 11 gol.La Juventus, che detiene attualmente i diritti di Soulé, valuta molto il potenziale del giovane calciatore argentino. Il suo rendimento positivo durante il prestito potrebbe convincere sia la Juve che la Roma della sua capacità di diventare un elemento chiave nel futuro del calcio italiano.