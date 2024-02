Juventus, Soulé può essere ceduto: il prezzo

Lo scorso anno,ha avuto un assaggio della Serie A e della maglia della, sotto l'ala protettiva di uno dei suoi idoli,. Tuttavia, questa stagione è stato mandato in prestito al, dove ha brillato fin da subito diventando il primo giocatore della storia del club a raggiungere la doppia cifra di gol in Serie A, e siamo solo a febbraio.Il talento di Soulé va oltre i numeri, con le sue abilità tecniche e i suoi dribbling che hanno impressionato molti spettatori. Nonostante rientrerà alla Juventus alla fine della stagione, non è certo che rimarrà lì. Il suo rendimento ha attirato l'interesse di diversi club, sia in Italia (come l'Atalanta) che all'estero (in particolare in Premier League). Ne scrive Gazzetta.di euro, per ottenere una plusvalenza significativa e investire sul mercato. Questo scenario, tuttavia, divide i tifosi bianconeri.Il ritorno di Soulé allo Stadium oggi sarà emozionante, con l'argentino desideroso di farsi notare di fronte ai dirigenti che detengono il suo futuro. Che resti alla Juventus, come sperano molti, o si allontani da Torino, è ancora incerto.Appuntamento nell'immediato post partita di Juventus-Frosinone con L'Osservatorio Romano. Marcello Chirico, Cristiano Corbo e Antonio Romano vi racconteranno tutte le ultime sensazioni, emozioni e notizie della partita.