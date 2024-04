Si fa sempre più concreta la possibilità di vedere Danieleprolungare ulteriormente il suo contratto con la. Il difensore centrale si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa, rivelandosi come una buonissima alternativa ai titolari. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la fumata bianca per il rinnovo è sempre più vicina.sta infatti definendo i dettagli per il prolungamento di contratto. Il difensore, prodotto del vivaio bianconero, resterà ancora alla. In questa stagione il difensore giocato 16 partite e segnato 3 gol.