Gazzetta - Senza Champions la Juventus sacrifica Yildiz: la richiesta del club bianconero e dove può andare il numero 10

Per salvare la stagione, ladeve necessariamente qualificarsi alla prossima edizione della, quindi i bianconeri dovranno centrare l'obiettivo minimo di piazzarsi nei primi quattro posti del campionato diRiuscirci, o meno, farà tutta la differenza di questo mondo, perché nel caso Madama non dovesse riuscire a staccare il pass per la massima rassegna continentale, è lecito aspettarsi che Cristiano Giuntoli, Football Director bianconero, sia costretto a fare cassa e a sopperire ai mancati introiti Champions con la cessione di qualche asset importante.

Juve pronta a sacrificare Yildiz

La richiesta della Juventus

Dove può andare Yildiz?

Se il futuro di Andrea Cambiaso - destinato al Manchester City - e di Dusan Vlahovic sembra in tal senso ormai segnato, ecco che in casa bianconera potrebbe concretizzarsi - sempre e solo in caso di mancato quarto posto - un'altra clamorosa operazione in uscita.In caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, secondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe pronta ad operare un pesante quanto clamoroso sacrificio sul mercato, ovvero cedere Kenan Yildiz. Il numero 10 bianconero - che ha da poco rinnovato il suo contratto fino al 2029 - rientrebbe nel lotto di quei giocatori che potrebbero lasciare la Vecchia Signora in estate.Il gioiello turco, classe 2005, si è affermato nel corso di questa stagione con Thiago Motta, nella quale ha già messo a referto 6 goal e 5 assist, giocando - da titolare o da subentrato - tutte le 37 partite ufficiali che hanno visto sin qui impegnata la Vecchia Signora., che ad oggi non ha ancora ricevuto offerte concrete per il suo numero,dall'eventuale cessione del fantasista turco, il quale però avrebbe tutta l'intenzione di rimanere alla Juventus, da lui considerata la piazza ideale dove proseguire il proprio percorso di crescita, magari ricalcando le orme del suo idolo Alessandro Del Piero. In altre parole, l'intenzione di Kenan non sarebbe affatto quella di forzare la mano nell'ottica di un addio. Anzi. Il giocatore sarebbe disposto a respingere anche i lauti ingaggi della Premier pur di rimanere a Torino.Il recente blitz a Torino di Jorge Mendes non è passato inosservato. Soprattutto alla luce degli incontri che l'agente portoghese ha avuto sia con Giuntoli che con i genitori dello stesso Yildiz in un ristorante del centro di Torino.Nessuna offerta sul tavolo, ovviamente, visto che Jorge Mendes non è il procuratore del ragazzo, ma il superagente lusitano di fatto contatti con ogni club e ha informato Giuntoli dell'interesse concreto di diversi club di Premier League, su tutti. Tutto, però, passa dal piazzamento finale della Juve in campionato. Solo da lì si potrà capire se la prossima estate sarà più rovente del solito.