Di Gregorio-Juventus, ecco perchè l'affare favorirebbe l'Inter

È finito nel mirino dellail portiere classe 1997 delMicheleL'estremo difensore, come riportato nella giornata di oggi, è finito sul taccuino di Cristiano. Al momento sembrerebbe non come sostituto di Wojcech. A questo si sono aggiunte le parole dell'agente dell'estremo difensore il quale ha rivelato di vedere il proprio assistito pronto per una grande squadra. Il portiere italiano sta avendo un grande rendimento 11 clean sheet in stagione. Per questo avrebbe colpito la dirigenza della Juve.Non è un segreto che l'estremo difensore sia cresciuto nel vivaio dell'inter e che abbia come idolo Samir. Il Monza lo ha riscattato proprio dai nerazzurri nel 2022 per 4 milioni di euro e adesso lo valuta almeno cinque volte di più, ovvero 20 milioni. Stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport però l'affare che porterebbe a Torino di Gregorio potrebbe favorire l'Inter. I nerazzurri infatti hanno una percentuale sulla rivendita del giocatore. Hanno pensato potesse essere il sostituto di Sommer ma le cifre sono troppo elevate. Dal canto suo Di Gregorio alla Juventus non direbbe di no, nonostante la fede.