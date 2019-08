: così La Gazzetta dello Sport definisce il periodo che Paulo Dybala trascorrerà da qui al prossimo 5 agosto senza allenarsi. Nessun rientro anticipato rispetto alla convocazione ufficiale, come vi abbiamo anticipato ieri su ilBiancoNero.com . L'argentino è rientrato nella giornata di ieri a Torino, ma, non dopo che la Juventus ha avviato e portato avanti la trattativa per il suo scambio con Romelu Lukaku al Manchester United. E le "vacanze" da meritato relax diventano periodo di alta tensione.