La Gazzetta dello Sport, presentando la giornata che si aprirà in serata, ha "sconsigliato" Bonucci: "Il big match di giornata: Sarri riabbraccia Dybala, fondamentale nel post lockdown e vero uomo in più anche al fantacalcio nelle ultime settimane; Gasperini ha nel Papu Gomez la certezza, esattamente come molti Magic allenatori. In ribasso le quotazioni di Bonucci e non solo per la serata non brillante con il Milan: le tre ammonizioni in fila sono un campanello d'allarme. Tra i nerazzurri, Zapata non segna da tre partite e con De Ligt sarà un duello molto fisico".