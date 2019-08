Maurizio Sarri non partirà per la trasferta di Trieste, dove questa sera la Juventus affronta la Triestina nell'ultima amichevole di questa preparazione estiva, prima dell'esordio stagionale e in campionato contro il Parma allo stadio Tardini. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, infatti, il tecnico bianconero resterà a Torino per riprendersi dal forte attacco influenzale avvertito nei giorni scorsi, che aveva messo in dubbio la sua presenza anche a Villar Perosa.