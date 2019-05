Andrea Agnelli ha incontrato Maurizio Sarri a Baku, prima della finale di Europa League che ha celebrato il suo Chelsea, vincente per 4-1 contro l'Arsenal. Il club inglese continua a chiedere l'indennizzo da 5 milioni di sterline, circa 5.5 milioni di euro, per liberare il tecnico. Da oggi in avanti ogni giorno può essere quello giusto per parlare con i vertici dei Blues, per fare il punto sulla stagione appena conclusa e per provare a rendersi disponibile per il trasferimento sulla panchina della Juventus. Resta infatti lui, come racconta La Gazzetta dello Sport, il favorito per sostituire Massimiliano Allegri a Torino.