Sale la tensione tra Inter e Juventus, tra Conte e Sarri. Oggi tutti i quoitidiani in edicola parlano del testa a testa a distanza tra bianconeri e nerazzurri con lo scontro diretto di San Siro già sullo sfondo. "Maurizio in difficoltà, Conte alza la tensione", scrive La Gazzetta dello Sport per descrivere la situazione attuale e riassumere le parole del tecnico bianconero a cui ha risposto Conte dopo la vittoria della sua Inter sull'Udinese. Il vero scontro diretto è in programma il 10 ottobre a Milano, primo match della stagione tra Juve e Inter. Ma è un po' come se la partita fosse già iniziata.