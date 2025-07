Gazzetta - Sancho alla Juventus, è il momento di chiudere: Comolli di fronte a un bivio

Sancho-Juventus, la situazione

Inizia la settimana in cui lsi ritroverà alla Continassa per dare via alla preparazione estivatroverà una squadra ancora incompleta, con diversi innesti da fare. Il tecnico croato, che avràsubito a disposizione, spererebbe anche di poter lavorare subito conche è in trattativa con il club bianconero da settimane.La Juventus ha già trovato un'accordo di base con il giocatore sul contratto,e i dialoghi sono proseguiti in maniera spedita anche con il Manchester United per il prezzo del cartellino, decisamente più basso rispetto alla prima richiesta da 30 milioni del club inglese. Da giorni a Torino hanno messo le fondamenta per realizzare quest'operazione, che però aveva bisogno anche di qualche cessione.



Per Sancho alla Juventus è il momento decisivo

La concorrenza per Sancho: occhio al Nottingham

Stanno arrivando le uscite finalmente per i bianconeri. Samuel Mbangula diventerà un nuovo giocatore del Werder Brema nei prossimi giorni eè ad un passo dal Marsiglia. Non saranno le uniche operazioni in uscita per la Juventus ma intanto sono un primo passo per accelerare anche sul fronte delle entrate.Adesso quindi come si muoverà la Juventus con Sancho? Nelle prossime ore, riferisce la Gazzetta dello Sport,per puntellare altri reparti più carenti o approcciare candidati meno costosi: a livello di ingaggio infatti il giocatore del Manchester United diventerebbe tra i più pagati in rosa. E' quindi il possibile momento di svolta, dove la Juventus deciderà come procedere.Sancho continua ad aspettare, con la speranza che finalmente possa arrivare a Torino, dove già era pronto ad andare l'estate scorsa, prima che sfumasse la trattativa tra Juve e United. L'inglese il suo lo ha già fatto per mettere in discesa il trasferimento; con una consistente riduzione del suo ingaggio ecosì da risultare ancor più digeribile per le finanze della Juventus.Attesa che però non potrà essere infinita. Più passa il tempo infatti e più cresce anche il rischio che la concorrenza per Sancho si infittisca o che qualcuno dimostri al calciatore più fretta rispetto a quella manifestata dai bianconeri. Come scrive la Gazzetta, finorache si è informato sul giocatore. La Juventus rimane senza alcun dubbio in pole position e ha Sancho nelle proprie mani, ma dovrà chiudere.