Dopo Lukaku è il tempo di Alexis Sanchez. L'Inter sta completando il proprio mercato, facendo sognare i propri tifosi. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il gap ora è molto ridotto: “Conte avrà finalmente un attacco completo come richiesto a gran voce durante tutta l’estate: voleva due giocatori di primissima fascia Ed è stato accontentato. Con Lukaku e Sanchez il gap con Juventus e Napoli si è indubbiamente ridotto e il popolo nerazzurro può ritornare a sognare in grande”.