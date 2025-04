Gazzetta - Salta Paratici al Milan? Il nodo squalifica e il cambio di scenario

Milan-Paratici, salta l'accordo?

Nel calcio tutto può cambiare in fretta e una trattativa che sembrava essere ormai solo una formalità bloccarsi, rallentare e magari saltare.anche se, riferisce la Gazzetta dello Sport,. Potrebbe anche essere quella che stoppa l'intero percorso. Da giorni il club rossonero era in contatto con Paratici per assumerlo come nuovo direttore sportivo e l'intesa era ormai raggiunta.

A frenare tutto, secondo il quotidiano, c'è la questione legata alla squalifica dell'ex dirigente di Juventus e Tottenham.Fino a quel momento sarà profondamente limitato nell'attività che può svolgere. Questo di fatto, si legge, legherebbe parzialmente le mani all'ex dirigente di Juve e Tottenham nelle trattative di mercato ma anche negli aspetti di ordinaria amministrazione.Le restrizioni che Paratici avrà quando già il mercato sarà iniziato da settimane e la stagione si avvicinerà può quindi cambiare gli scenari. Una Situazione che può far fare un dietrofront al Milan che andrebbe su altri profili per ricoprire la carica di ds. Il club rossonero, scrive Gazzetta, torna quindi a guardarsi intorno, e tra i candidati forti rientrano fatalmente in gioco dirigenti come Tare e D'Amico.