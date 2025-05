Gazzetta - Rugani e Kostic possono esserci al Mondiale per Club? Le idee della Juventus

4 ore fa



La stagione della Juventus allenata da Igor Tudor, è ormai affar noto, non concluderà la stagione dopo la trasferta di Venezia. Madama, infatti, si prepara anche per il Mondiale per Club che avrà inizio ametà giugno. Con possibili novità in rosa.



Come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, infatti, la Juventus starebbe valutando due possibili reintegri per il torneo: si tratta di Rugani e Kostic, reduci rispettivamente dai prestiti all’Ajax e al Fenerbahce. Potrebbe esserci spazio anche per loro nella rosa di Tudor. Valutazioni in corso quindi.