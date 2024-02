Dybala-Roma, dubbi sul futuro

Futuro Dybala, addio possibile

Non solo Romelu Lukaku, anchecontro l'Inter ha faticato e non è riuscito ad incidere. E in tanti a Roma iniziano a chiedersi se vale davvero la pena tenere due giocatori che da soli rappresentano il 15% del monte ingaggi totale. Certo, la situazione dell'argentino è ben diversa visto che è di proprietà del club e ha un contratto in scadenza nel 2025 con l'opzione di prolungare un'altra stagione.Dybala, in questo anno e mezzo ha dimostrato tanto, quando ha giocato. Ecco appunto, rimane centrale questo tema per l'ex, che anche a Torino, soprattutto nelle ultime stagioni, ha dovuto convivere con continui problemi fisici che ne hanno poi condizionato il finale della sua avventura in bianconero. Il problema è appunto l'affidabilità fisica, il fatto che non si sa mai bene quante partite possa giocare in striscia, come scrive la Gazzetta dello Sport.Nelle radio, molti tifosi giallorossi, si legge, da inizio anno sostengono la tesi che sarebbe meglio un giocatore sano e meno forte di uno che è un fenomeno ma che è anche spesso a rischio. Dybala non si preoccupa di tutto questo e non se ne fa neanche un cruccio. Non a caso però forse, la Roma ha voluto anticipare l'investimento sui, che sembra fatto a posta per preparare il post-Dybala. Si, perché il futuro può prevedere qualsiasi tipo di soluzione e l'addio non è da escludere.